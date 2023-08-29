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Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

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В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

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До заміни судді судовий розгляд у цій справі вже тривав 5 років, і за цей час було досліджено значний обсяг доказів, зокрема, допитано 36 свідків і та вивчено 59 томів інших доказів.

  1. В Україні

250 ножових ударів: ВС прийняв рішення у справі чоловіка, який жорстоко вбив матір

17:43, 29 серпня 2023
Після вбивства чоловік поглумився над тілом матері.
250 ножових ударів: ВС прийняв рішення у справі чоловіка, який жорстоко вбив матір
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Верховний Суд залишив без змін судові рішення, якими жителя Дніпра засуджено до довічного позбавлення волі. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У ОГП зазначили, що чоловіка о визнано винним у вчиненні умисного вбивство з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Інцидент стався у липні 2019 року. Тоді 24-річний чоловік жорстоко розправився зі своєю матір’ю, разом з якою проживав.

Засуджений завдав жінці понад 250 ножових ударів. Після цього поглумився над її тілом – відрізав фаланги чотирьох пальців.

«Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора, що призначене покарання є справедливим заходом примусу для жорстокого вбивці. Наразі чоловік відбуває призначене судом покарання», - сказано у повідомленні.

Також ми повідомляли, що чоловік в прямому ефірі в Instagram вбив колишню дружину, а потім і себе.

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