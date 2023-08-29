250 ножових ударів: ВС прийняв рішення у справі чоловіка, який жорстоко вбив матір

Після вбивства чоловік поглумився над тілом матері.

Верховний Суд залишив без змін судові рішення, якими жителя Дніпра засуджено до довічного позбавлення волі. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У ОГП зазначили, що чоловіка о визнано винним у вчиненні умисного вбивство з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Інцидент стався у липні 2019 року. Тоді 24-річний чоловік жорстоко розправився зі своєю матір’ю, разом з якою проживав.

Засуджений завдав жінці понад 250 ножових ударів. Після цього поглумився над її тілом – відрізав фаланги чотирьох пальців.

«Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора, що призначене покарання є справедливим заходом примусу для жорстокого вбивці. Наразі чоловік відбуває призначене судом покарання», - сказано у повідомленні.

Також ми повідомляли, що чоловік в прямому ефірі в Instagram вбив колишню дружину, а потім і себе.

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