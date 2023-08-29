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  1. В Україні

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Гунька, якого викрили на хабарі у $85 000

16:00, 29 серпня 2023
Запобіжний захід нардепу Анатолію Гуньку, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, залишили без змін.
Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Гунька, якого викрили на хабарі у $85 000
Фото: focus.ua
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У вівторок, 29 серпня, Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС, яким народному депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП не називають прізвище нардепа, але, за даними ЗМІ, мова йде про Анатолія Гунька.

«Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, народний депутат України, будучи головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що належать Державному підприємству академії аграрних наук.

«За такі послуги нардеп висловив прохання підприємцю передати йому «винагороду», яка сягає 221 тис. доларів США – з розрахунку 130 доларів США за 1 га державної землі.

Народного депутата та його спільників викрито за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ спільно з СБУ та за сприяння Генерального прокурора після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме 85 тис. доларів США», - додали у САП.

Раніше НАБУ показало відео затримання нардепа Гунька, якого викрили на хабарі у $85 000.

Нагадаємо, зі «Слуги Народу» виключили Анатолія Гунька та Богдана Торохтія.

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