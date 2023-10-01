Привласнив 2 млн гривень бюджетних коштів: в Одесі оголосили підозру посадовцю міськради

Посадовця Одеської міської ради підозрюють у розтраті понад 2 мільйони гривень при закупівлі медичних генераторів кисню для потреб Одеської міської лікарні в лікуванні COVID-19, повідомляє пресслужба поліції області.
За даними слідства, посадовець достеменно знав, що Кабмін звільнив операції з ввезення та постачання медичних генераторів кисню для потреб у лікуванні COVID-19 від сплати ПДВ та ввізного мита. Тим не менш, при закупівлі такого генератора для лікарні він свідомо перерахував переможцю тендера 14,1 млн грн, зокрема, понад 2 млн грн ПДВ.
Слідчі повідомили чиновнику про підозру у привласненні і розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах у складі організованої групи.
Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади строком до 3 років і конфіскацією майна.
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