Вирубка ботанічного заказника «Павлівський» на Одещині: сімом ділкам повідомлено про підозру

Підозрюваних затримали під час рубки та вивезення чергової партії деревини.

Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині повідомили про підозру 7 учасникам злочинної групи за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, мешканець Роздільнянського району організував злочинну групу, до складу якої увійшло троє його земляків, а також посадовець Захарівської ОТГ, еколог та співробітник Павлівського лісництва.

Задля збагачення вони здійснили рубку лісового масиву «дубу пухнастого», занесеного до Червоної книги України, на території ботанічного заказника «Павлівський» Захарівської ОТГ Одеської області.

Підозрюваних затримали під час рубки та вивезення чергової партії деревини. Розмір збитків завданих довкіллю встановлюється, триває огляд лісових ділянок.



Під час проведених обшуків за місцями події та проживання підозрюваних правоохоронці виявили та вилучили більше 30 кубометрів дров та інші лісоматеріали, автомобіль «КАМАЗ», бензопили, сокири, мобільні телефони, чорнові записи.

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