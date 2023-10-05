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Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського

Під час засідання члени ВРП поцікавилися, чим займався суддя на круглому столі у Відні, куди виїхав на запрошення у березні 2023 року.

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Голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа розповіла, чи заберуть у громад «військовий ПДФО».

Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

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  1. В Україні

Посадовець Кіровоградського райавтодору погорів на хабарі у майже 400 000 грн

11:12, 5 жовтня 2023
Гроші посадовець отримав за роботи з асфальтування прилеглої до торгового центру території, проведені силами і засобами державного підприємства.
Посадовець Кіровоградського райавтодору погорів на хабарі у майже 400 000 грн
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Правоохоронці викрили та повідомили про підозру заступнику начальника філії Кіровоградського райавтодору ДП «Кіровоградський облавтодор» за фактом отримання неправомірної вигоди.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, на державному підприємстві діяла протиправна схема виконання дорожніх ремонтних робіт для приватних бізнесових структур за незаконну винагороду. Для цього використовувалися працівники, техніка та матеріали держпідприємства.

«Правоохоронці задокументували отримання заступником керівника райавтодору майже 400 тис грн неправомірної вигоди від місцевого підприємця. Гроші було надано за роботи з асфальтування прилеглої до торгового центру території, проведені силами і засобами державного підприємства.

Під час передачі коштів посадовця затримали», - сказано у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

У рамках розслідування проводяться заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної оборудки.

Раніше ми писали, що прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області викрили на отриманні неправомірної вигоди.

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