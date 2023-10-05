Посадовець Кіровоградського райавтодору погорів на хабарі у майже 400 000 грн

Гроші посадовець отримав за роботи з асфальтування прилеглої до торгового центру території, проведені силами і засобами державного підприємства.

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру заступнику начальника філії Кіровоградського райавтодору ДП «Кіровоградський облавтодор» за фактом отримання неправомірної вигоди.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, на державному підприємстві діяла протиправна схема виконання дорожніх ремонтних робіт для приватних бізнесових структур за незаконну винагороду. Для цього використовувалися працівники, техніка та матеріали держпідприємства.

«Правоохоронці задокументували отримання заступником керівника райавтодору майже 400 тис грн неправомірної вигоди від місцевого підприємця. Гроші було надано за роботи з асфальтування прилеглої до торгового центру території, проведені силами і засобами державного підприємства.

Під час передачі коштів посадовця затримали», - сказано у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

У рамках розслідування проводяться заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної оборудки.

Раніше ми писали, що прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області викрили на отриманні неправомірної вигоди.

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