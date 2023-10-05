Зеленський: рф розглядає варіант замороження війни, аби з 2028 року вести її не лише проти України

Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, заморозка ситуації, то буде новий критичний момент — 2028 рік, зазначив Президент.

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Президент Володимир Зеленський під час третього саміту Європейської політичної спільноти заявив, що росія хоче заморозити війну проти нашої країни, аби відновити бойові дії у 2028 році. За його словами, до того часу вона встигне відновити свій військовий потенціал.

«Зараз росія розглядає різні сценарії на найближчі роки, один із них особливо небезпечний. Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, заморозка ситуації, то буде новий критичний момент — 2028 рік. Якщо рф дати адаптуватись зараз, до 2028 року Кремль зможе відновити свій військовий потенціал. Тоді у росії буде достатньо сил атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії та ті країни, де присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки. росія шукає можливості заморозити ситуацію, адаптуватись і готується йти далі», — заявив Зеленський.

Президент закликав Європу до єдності, не дати Путіну дестабілізувати будь-які інші частини світу.

«Маємо і надалі тиснути санкціями, щоб росія не могла поширювати хаос. Присутність росії, її військових, маріонеток — це загроза всім нам. Нам потрібно працювати усім разом, аби витіснити росію з територій інших країн», — додав Президент.

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