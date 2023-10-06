За $11 000 забезпечував трансфер ухилянтам до Румунії через Молдову: затримали іноземця

Організатору трансферу повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці затримали іноземця, який за $11 000 забезпечував трансфер до Румунії через Молдову. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Клієнтів» зловмисник підшукував в одному із месенджерів і консультував щодо способу перетину кордону, легалізації перетину на кордоні з іншою країною, а також, що робити «туристу» під час поїздки та скільки вона коштуватиме.

«В обумовлений час «ухилянт» та «провідник» зустрілися у Хаджибейському районі Одеси і на авто вирушили у бік пункту перетину кордону. Дорогою на одній з АЗС пасажир розрахувався із водієм, віддавши йому 11 000 доларів США, але до кордону так і не доїхали - затримали поліцейські.

Організатору трансферу повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України», - сказано у повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що у Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.