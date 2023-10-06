Уряд погодив призначення гендиректора ДП «Ліси України»

Погоджено кандидатуру Юрія Болоховця на посаду генерального директора державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».

Кабінет Міністрів України провів у п’ятницю, 6 жовтня, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, погоджено кандидатуру Болоховця Юрія Віталійовича на посаду генерального директора державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».

Також ми писали, що Кабмін призначив заступника голови Державної міграційної служби.

Додамо, що уряд провів засідання: які рішення ухвалили 6 жовтня.

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