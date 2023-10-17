Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 17 жовтня

Уряд затвердив Порядок формування кадрового резерву працівників для роботи у закладах освіти на деокупованих територіях України.

Кабінет міністрів 17 жовтня провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону географічних зазначень для харчових продуктів та спиртних напоїв». Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення шляхом: доповнення новою статтею 156-5, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері схем якості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, а також географічних зазначень спиртних напоїв; та встановлення відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання законних вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, відповідними нормами щодо порушень законодавства у сфері схем якості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, сфері географічних зазначень спиртних напоїв. Також проектом Закону пропонується визначити повноваження посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень за порушення законодавства у сфері схем якості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, сфері географічних зазначень спиртних напоїв.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 20.03.2022 N 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами в умовах воєнного стану». Установлено, що на період дії воєнного стану з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави забезпечення соціально незахищених осіб, які проживають на територіях територіальних громад, які визначено як території можливих бойових дій відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 02.12.2022 N 309, продовольчими товарами тривалого зберігання, хлібом та хлібобулочними виробами нетривалого зберігання здійснюється безоплатно. Надано обласним, Київській міській військовій адміністрації можливість забезпечити компенсацію суб’єктам зберігання зерна та/або переробникам вартості послуг із зберігання та/або переробки зерна за рахунок коштів місцевих бюджетів (у тому числі включаючи незареєстровані фінансові зобовʼязання за надані послуги з переробки зерна, відвантаження зерна і продукції та зберігання продукції в попередні періоди).

- Внесено зміни до Положення про Міністерство соціальної політики України з метою приведення його у відповідність до ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про рекламу», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення», «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування». Урегульовано правовідносини Мінсоцполітики та Пенсійного фонду України як уповноваженого органу управління, забезпечено представництво, самопредставництво інтересів Мінсоцполітики в судових та інших органах державної влади України; змінено назву Фонду соціального захисту інвалідів. Виключено з Положення норм, що стосуються участі у проведенні аналізу стану виконання державних цільових програм у частині використання трудових ресурсів; визначення кваліфікаційних вимог до підприємств, що забезпечують осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації; взаємодії Пенсійного фонду України з Фондом соціального страхування; погодження структури органів Фонду соціального страхування; погодження порядку розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду соціального страхування, на депозитних рахунках банківських установ тощо.

- Затверджено Порядок створення резерву працівників сфери охорони здоровʼя для роботи на деокупованих територіях України. Порядок визначає механізм створення резерву працівників сфери охорони здоровʼя для роботи на деокупованих територіях України та ведення інформаційної (автоматизованої) системи «Резерв працівників сфери охорони здоровʼя для роботи на деокупованих територіях України». Метою створення резерву є забезпечення закладів охорони здоровʼя державної та комунальної форм власності, які утворені або відновили роботу на деокупованих територіях України, персоналом для надання медичної (реабілітаційної) допомоги, забезпечення санітарного благополуччя населення на цих територіях.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення заходів з розвитку аеродромної інфраструктури, у тому числі завершення будівництва, реконструкції аеродромної та енергетичної інфраструктури, задіяної у забезпеченні належного функціонування Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, та фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм. Визначено головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми «Фінансове забезпечення заходів з розвитку аеродромної інфраструктури, у тому числі завершення будівництва, реконструкції аеродромної та енергетичної інфраструктури, задіяної у забезпеченні належного функціонування Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, та фінансове забезпечення заходів зі забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм» - Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Одержувачами бюджетних коштів визначено субʼєктів господарювання, які належать до сфери управління Агентства відновлення та одержують кошти на здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, та субʼєктів господарювання державного сектору економіки, які забезпечують здійснення заходів з розвитку аеродромної інфраструктури.

- Затверджено, на виконання Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами у сфері заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими державними адміністраціями.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 14.01.2004 N 23 «Про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва» і від 20.03.2013 N 179 «Про Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського» з метою приведення їх у відповідність до термінології ЗУ «Про медіа». Оновлено склад Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 25.04.2018 N 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» з метою проведення моніторингу дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення. Доповнено Типову форму договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій новим додатком «Порядок здійснення моніторингу дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення».

- Затверджено Порядок формування кадрового резерву працівників для роботи у закладах освіти на деокупованих територіях України. Порядок визначає порядок формування кадрового резерву, захисту персональних даних осіб, які виявили бажання бути включеними до резерву, та порядок забезпечення закладів освіти, які відновили роботу на деокупованих територіях кваліфікованими кадрами.

- Внесено зміни до розпорядження КМУ від 06.06.2023 N 498 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській обласним державним адміністраціям для здійснення заходів щодо забезпечення транспортування питної води для потреб цих регіонів». У звʼязку з виконанням у повному обсязі Запорізькою обласною державною адміністрацією закупівлі машин для перевезення питної води задля забезпечення потреб регіону та утворенням залишку коштів за рахунок економії коштів під час проведення тендерної процедури закупівель, зменшено обсяг коштів з резервного фонду державного бюджету, передбаченого Запорізькій обласній державній адміністрації на суму 1 млн. 300,04 тис. гривень.

- Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 180 млн. 100 тис. гривень для надання державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членам хї сімей, а саме: 129 млн. 200 тис. гривень - для надання щорічної державної грошової допомоги; 50 млн. 900 тис. гривень - для надання одноразової державної грошової допомоги.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою «Здійснення заходів з підтримки ветеранів, розвитку ветеранського руху, героїзації та вшанування памʼяті захисників України, взаємодія з громадськими обʼєднаннями ветеранів, створення та утримання Національного військового меморіального кладовища»на 3 млн. 382,765 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб,визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоровʼя, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» на 3 млн. 382,765 тис. гривень. Затверджено розподіл у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоровʼя, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов в обсязі 3 млн. 382, 765 тис. гривень.

- Здійснено розподіл коштів з рахунка Міністерства охорони здоровʼя, відкритого в Національному банку для задоволення потреб охорони здоровʼя, у 2023 році на: заходи, передбачені абзацами другим та шостим пункту 2 Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоровʼя, у частині закупівлі медичних виробів (зокрема, дороговартісного медичного обладнання) і послуг, повʼязаних із постачанням медичного забезпечення, інших товарів, а саме транспортно-експедиційних послуг, технічного огляду, експертизи, перевірки технічного стану, випробувань, шляхом установлення Міністерству охорони здоровʼя за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків у сумі 19 млн. 220,83 тис. гривень (з них видатки споживання у сумі 2 млн. 795, 6 тис. гривень, видатки розвитку у сумі 16 млн. 425,23 тис. гривень) за новою бюджетною програмою; заходи, передбачені абзацом четвертим пункту 2 Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоровʼя, у частині збору вихідних даних для проектування, проектних робіт, експертизи проекту шляхом збільшення Міністерству охорони здоровʼя за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків розвитку за бюджетною програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоровʼя» на 8 млн. 908, 558 тис. гривень.

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