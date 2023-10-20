Відновлення декларування: які декларації необхідно подати

Набрав чинності Закон про відновлення декларування, одночасно стартувала й кампанія декларування за 2021-2022 роки, яка триватиме до 31 січня 2024 року.

Фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції роз’яснило, які декларації потрібно подати після відновлення декларування. Про це повідомляє НАЗК.

Декларування посадовців – один з найефективніших інструментів запобігання корупції у публічному секторі. Завдяки йому кожен громадянин може дізнатися про статки посадовців, а Національне агентство з питань запобігання корупції проконтролювати, чи відповідають їхні витрати законним доходам.

12 жовтня 2023 року набрав чинності Закон про відновлення декларування. Одночасно стартувала й кампанія декларування за 2021-2022 роки, яка триватиме до 31 січня 2024 року.

НАЗК детально роз’яснює основні положення Закону та ті зміни, які відбулися в системі декларування після його ухвалення. Декларанти вже ознайомились з тим, як мають декларуватися посадові особи юридичних осіб публічного права та як (за потреби) виправити декларацію, подану під час дії воєнного стану.

Наразі інформуємо про перелік тих декларацій, які службовцям необхідно подати. Отже, за загальним правилом до 31 січня 2024 року публічні службовці повинні подати:

щорічні декларації (з будь-якою позначкою) за 2021-2022 звітні періоди;

декларацію при звільненні за 2022-2023 роки (якщо обов’язок подання декларації настав до 11.10.2023 включно);

декларацію кандидата на посаду за 2021 та 2022 звітні періоди (якщо кінцевий строк їх подання настав у період з 24.02.2022 по 11.10.2023 включно).

Якщо у декларанта існує обов’язок подати декларацію кандидата на посаду та щорічну декларацію (з будь-якою позначкою) за один і той самий звітний період, то у випадку подання першою щорічної декларації за відповідний звітний період, декларація кандидата на посаду за цей період не подається. Це зазначено в положеннях п.п. 3 п. 2 розд. ІІ Порядку № 449/21 від 23.07.2021.

Станом на зараз це може стосуватись кандидатських декларацій за 2021 – 2022 роки, але точно не стосуватиметься таких декларацій за 2023 рік.

Наприклад, особа стала суб’єктом декларування в період з 01.01.2023 до 31.03.2023 включно. Якби декларування не було призупинено, вона перед призначенням подала б кандидатську декларацію за 2022 рік, а до 31.03.2023 включно – також щорічну декларацію, теж за 2022 рік. Після відновлення декларування (12.10.2023) всі, хто у 2022-2023 роках не подав декларації, зобов’язані подати їх не пізніше 31.01.2024. Однак з огляду на вищезазначене положення Порядку № 449/21 такий новопризначений декларант може подати лише щорічну декларацію за 2022 рік і не подавати кандидатську за такий самий звітний період.

У випадку переведення суб’єкта декларування на іншу посаду декларація при звільненні не подається. Звільнення за переведенням або у разі, якщо особа стала переможцем конкурсу і через це звільнилася з посади в одному органі й упродовж 30 календарних днів прийнята на посаду, яка також вимагає подання декларації, не вважається припиненням діяльності. У таких ситуаціях обов’язку подати декларацію при звільненні немає.

Якщо ви звільнилися після набрання чинності законом, тобто з 12 жовтня 2023 року або пізніше, то ви маєте подати декларацію при звільненні протягом 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності.

Крім того, з 1 січня до 31 березня 2024 включно публічні службовці (крім тих, які мають право на відтермінування) повинні подати щорічні декларації за 2023 звітний період.

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