Субсидія в Україні: де перевірити інформацію про призначення допомоги

Українці можуть дізнатись про місяць та рік останнього нарахування допомоги, нараховану суму та рішення щодо призначення субсидії чи пільги.

Фото: poradnica.com.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області повідомило, що перевірити інформацію про призначені субсидії та пільги можна на вебпорталі ПФУ.

«На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України надано можливість перевірки інформації за призначеними субсидіями та пільгами», - сказано у повідомленні.

Відтепер отримувачі житлових субсидій та пільг в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ в розділах «Моя субсидія» та «Мої пільги» можуть перевірити:

- місяць та рік останнього нарахування;

- нараховану суму;

- рішення щодо призначення субсидії/пільги.

Раніше ми писали, що треба знати українцям про субсидію на опалювальний сезон.

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