Субсидия в Украине: где проверить информацию о назначении помощи

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области сообщило, что проверить информацию о назначенных субсидиях и льготах можно на вебпортале ПФУ.
«На вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины предоставлена возможность проверки информации по назначенным субсидиям и льготам», - говорится в сообщении.
Теперь получатели жилищных субсидий и льгот в личном кабинете на вебпортале е-услуг ПФУ в разделах «Моя субсидия» и «Мои льготы» могут проверить:
- месяц и год последнего начисления;
- начисленную сумму;
- решение о назначении субсидии/льготы.
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