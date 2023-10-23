Субсидия в Украине: где проверить информацию о назначении помощи

Украинцы могут узнать месяц и год последнего начисления помощи, начисленную сумму и решение о назначении субсидии или льготы.

Фото: poradnica.com.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области сообщило, что проверить информацию о назначенных субсидиях и льготах можно на вебпортале ПФУ.

«На вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины предоставлена возможность проверки информации по назначенным субсидиям и льготам», - говорится в сообщении.

Теперь получатели жилищных субсидий и льгот в личном кабинете на вебпортале е-услуг ПФУ в разделах «Моя субсидия» и «Мои льготы» могут проверить:

- месяц и год последнего начисления;

- начисленную сумму;

- решение о назначении субсидии/льготы.

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