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  1. В Україні

На Закарпатті на паливних махінаціях викрили кума Медведчука

13:54, 26 жовтня 2023
СБУ та БЕБ розкрили схему незаконного виробництва і продажу пального на Закарпатті, до якої причетний кум Медведчука.
На Закарпатті на паливних махінаціях викрили кума Медведчука
Джерело фото: СБУ
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СБУ та БЕБ викрили масштабну схему незаконного виробництва та оптового продажу пального на території Закарпаття. За даними слідства, однією з ключових фігур у цій організації є депутат обласної ради, який в має статус кримінального авторитета та є кумом Віктора Медведчука. Про це повідомили в СБУ.

Протягом тривалого часу депутат очолював обласний осередок забороненої партії «ОПЗЖ». Однак, перед тим як в Україну вторглися російські війська, він «переписав» нефтепереробний завод (НПЗ), який був під його контролем, на компанію у Києві, контроль над якою він також мав.

Під час розслідування встановлено, що директор цієї компанії впровадив нелегальну схему продажу дизельного пального низької якості, отриманого з виробничих потужностей підконтрольного йому НПЗ в Мукачево.

Учасники цієї схеми закуповували сировину в українських постачальників і переробляли її на своєму заводі. Після цього вони незаконно продавали готовий продукт на заправках в Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях, уникаючи оподаткування та відсутність дозвільних документів.

Організатори схеми внесли недостовірні дані в фінансово-господарську та звітну документацію для того, щоб сховати своє відношення до нелегального бізнесу. Під час обшуків на підпільному НПЗ вилучено понад 600 тонн пального та обладнання для його виробництва загальною вартістю майже 150 мільйонів гривень.

Крім цього, під час обшуків у фігурантів схеми було знайдено комп'ютери, мобільні телефони, документи та записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також печатки компаній, які брали участь в цій злочинній схемі. Крім того, було вилучено готівку в різних валютах загальною сумою 3,3 мільйона гривень.

Наразі триває слідство в рамках кримінального провадження, ініційованого за двома статтями Кримінального кодексу України: стаття 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів) та стаття 212 (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах). Зловмисникам загрожує до п'яти років ув'язнення.

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