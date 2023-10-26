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На Закарпатье на топливных махинациях разоблачили кума Медведчука

13:54, 26 октября 2023
СБУ и БЭБ раскрыли схему незаконного производства и продажи топлива на Закарпатье, к которой причастен кум Медведчука.
На Закарпатье на топливных махинациях разоблачили кума Медведчука
Источник фото: СБУ
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СБУ и БЭБ разоблачили масштабную схему незаконного производства и оптовой продажи топлива на территории Закарпатья. По данным следствия, одной из ключевых фигур в этой организации является депутат областного совета, который имеет статус криминального авторитета и является кумом Виктора Медведчука. Об этом сообщили в СБУ.

В течение длительного времени депутат возглавлял областную ячейку запрещенной партии "ОПЗЖ". Однако, перед тем как в Украину вторглись российские войска, он "переписал" нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который был под его контролем, на компанию в Киеве, контроль над которой он также имел.

В ходе расследования установлено, что директор этой компании внедрил нелегальную схему продажи дизельного топлива низкого качества, полученного с производственных мощностей подконтрольного ему НПЗ в Мукачево.

Участники этой схемы закупали сырье у украинских поставщиков и перерабатывали его на своем заводе. После этого они незаконно продавали готовый продукт на заправках в Киевской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях, избегая налогообложения и отсутствия разрешительных документов.

Организаторы схемы внесли недостоверные данные в финансово-хозяйственную и отчетную документацию для того, чтобы скрыть свое отношение к нелегальному бизнесу. Во время обысков на подпольном НПЗ изъято более 600 тонн топлива и оборудование для его производства общей стоимостью почти 150 миллионов гривен.

Кроме этого, во время обысков у фигурантов схемы были найдены компьютеры, мобильные телефоны, документы и записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также печати компаний, участвовавших в этой преступной схеме. Кроме того, были изъяты наличные в разных валютах на общую сумму 3,3 миллиона гривен.

Сейчас продолжается следствие в рамках уголовного производства, инициированного по двум статьям Уголовного кодекса Украины: статья 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) и статья 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Злоумышленникам грозит до пяти лет заключения.

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