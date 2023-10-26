Українців попередили про шахраїв: з іноземних номерів пропонують легку роботу

В Україні десятки користувачів соцмереж отримали повідомлення від шахраїв з пропозицією «віддаленої роботи».

Останнім часом українцям почали масово надходити повідомлення в месенджери з невідомих іноземних номерів із пропозиціями легкого заробітку. Насправді, це активізувались шахраї.

Спільнота журналістів-фактчекерів «НотаЄнота» розповіла, як працює ця шахрайська схема.

- Вам пропонують скинути першу оплату за роботу на картку. Ви надаєте номер. Шахраї можуть навіть надіслати перші 100 чи 1000 грн. Причому, якщо ви зробили умовно роботи на 100 грн, вам надішлють 150 грн, якщо обіцяли 800, то скинуть 1000 – так втираються в довіру. Коло заробітку коштів проходить три-чотири рази.

- Коли жертва має довіру до шахраїв, починається «справжня гра». Зокрема, на певному етапі шахраї пропонують перевести певну суму, щоб отримати вдвічі більше – от є така можливість для тих, хто добре виконує свою роботу. Люди, які вже отримували кошти від шахраїв, не підозрюють, що це схема заради заволодіння коштами жертви. Люди скидають 30–50 тисяч у бажанні отримати вдвічі більше, проте шахраї просто зникають.

- А ще шахраї можуть пропонувати зареєструватися на певному сайті. Щоб зареєструватися, треба підтвердити, що ви серйозно ставитеся до роботи й покласти на депозит на цьому сайті, наприклад, 800 чи 1000 грн. Цих грошей потім ніхто не бачив, ясна річ.

- Також вони пропонують надати номер картки, CVV-код та термін дії, після чого вивести гроші з рахунку вже дуже просто.

Як не потрапити на гачок шахраїв?

- Не вірте у «легкі гроші». Має бути причина, якщо хтось платить дорого за виконання простих завдань.

- Не здійснюйте жодних платежів без перевірки: хто це? Що це за компанія? Які про неї відгуки в інтернеті?

- Ніколи не давайте особисту інформацію незнайомцям у соціальних мережах.

- Ставте якомога більше запитань - шахраї на певному етапі починають тиснути, щоб ви зареєструвалися, надали свої дані або просто зникають.

- Розкажіть своїм друзям, родині та колегам про такі види шахрайства.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.