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  1. В Украине

Украинцев предупредили о мошенниках: из иностранных номеров предлагают легкую работу

16:07, 26 октября 2023
В Украине десятки пользователей соцсетей получили уведомления от мошенников с предложением «удаленной работы».
Украинцев предупредили о мошенниках: из иностранных номеров предлагают легкую работу
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В последнее время украинцам начали массово поступать сообщения в мессенджеры с неизвестных иностранных номеров с предложениями легкого заработка. На самом деле это активизировались мошенники.

Сообщество журналистов-фактчекеров «НотаЕнота» рассказало, как работает мошенническая схема.

– Вам предлагают сбросить первую оплату за работу на карточку. Вы предоставляете номер. Мошенники могут даже отправить первые 100 или 1000 грн. Причем если вы сделали условно работы на 100 грн, вам пришлют 150 грн, если обещали 800, то сбросят 1000 – так втираются в доверие. Круг заработка средств проходит три-четыре раза.

– Когда жертва имеет доверие к мошенникам, начинается «настоящая игра». В частности, на определенном этапе мошенники предлагают перевести определенную сумму, чтобы получить вдвое больше – вот есть возможность для тех, кто хорошо выполняет свою работу. Люди, уже получавшие средства от мошенников, не подозревают, что это схема ради завладения средствами жертвы. Люди сбрасывают 30–50 тысяч в желании получить вдвое больше, однако мошенники просто исчезают.

– А еще мошенники могут предлагать зарегистрироваться на определенном сайте. Чтобы зарегистрироваться, нужно подтвердить, что вы серьезно относитесь к работе и положить на депозит на этом сайте, например 800 или 1000 грн. Этих денег потом никто не видел, конечно.

– Также они предлагают предоставить номер карты, CVV-код и срок действия, после чего вывести деньги со счета уже очень просто.

Как не попасть на крючок мошенников?

– Не верьте в «легкие деньги». Должна быть причина, если кто платит дорого за выполнение простых задач.

- Не производите никаких платежей без проверки: кто это? Что это за компания? Какие о ней отзывы в интернете?  

- Никогда не давайте личную информацию незнакомцам в социальных сетях.

- Задавайте как можно больше вопросов – мошенники на определенном этапе начинают давить, чтобы вы зарегистрировались, предоставили свои данные или просто исчезают.

- Расскажите своим друзьям, семье и коллегам о таких видах мошенничества.

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