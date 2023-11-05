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До судів якої юрисдикції звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту проживання однією сім’єю: Велика Палата Верховного Суду розгляне справу

Касаційний цивільний суд та Касаційний адміністративний суд Верховного Суду мають різну думку стосовно того, куди звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту проживання однією сім’єю, - справу розгляне Велика Палата.

Доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік передбачає збільшення видатків на ВРП та ВККС та зменшення – на суди

У поданому 2 листопада проекті Бюджету-2024 вирішено зменшити видатки розвитку судів на 62,156 млн та збільшити видатки споживання Вищої ради правосуддя і ВККС.

Верховний Суд пояснив підхід до обчислення строку звернення до суду військовослужбовцями

Апеляційний суд залишив позов військовослужбовця без розгляду, зазначивши, що він пропустив строк в один місяць для звернення до суду за захистом своїх прав, - в свою чергу, Верховний Суд пояснив, як рахувати строки звернення до суду особами, що проходять військову службу.

Поліція звинуватила водія, який попросив пред`явити докази порушення ним ПДР, у злісній непокорі: що вирішив суд

Вимоги поліцейського мають бути законодавчо обґрунтовані, - суд розглянув справу, в якій водія звинуватили у злісній непокорі, бо він попросив поліцейського пояснити суть порушення ПДР.

Верховний Суд висловився щодо поширення гарантій незалежності прокурора на військовослужбовця, який відряджений до органів прокуратури

Позивач посилався на те, що право Міністра оборони щодо відкликання його з посади начальника відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури не узгоджується з вимогами Закону про прокуратуру в частині дотримання гарантій незалежності прокурора.

  1. В Україні

На Харківщині чоловік на власному подвір’ї намагався розібрати вибуховий пристрій і підірвався

18:20, 5 листопада 2023
Внаслідок вибуху отримав поранення, чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.
На Харківщині чоловік на власному подвір’ї намагався розібрати вибуховий пристрій і підірвався
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На Харківщині у селі Черкаські Тишки 51-річний цивільний чоловік на власному подвір’ї намагався розібрати вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху отримав поранення, чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Також Синєгубов розповів про ситуацію з ворожими обстрілами в області.

Минулої доби, 4 листопада, під російськими ударами перебували прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

Зокрема, окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали Вовчанськ та Бударки Чугуївського району, Куп'янськ, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку та інші населені пункти Куп'янського району.

За словами голови ОВА, триває евакуація сімей з дітьми з громад Куп'янського району, що перебувають під постійними обстрілами росіян. Наразі з батьками евакуйовано 157 дітей. В населених пунктах, які перебувають під ворожими ударами, залишається 130 дітей.

Крім того, Синєгубов нагадав, що на території області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га території та знешкодили 162 вибухонебезпечних предмети.

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