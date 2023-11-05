На Харківщині чоловік на власному подвір’ї намагався розібрати вибуховий пристрій і підірвався

Внаслідок вибуху отримав поранення, чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.

На Харківщині у селі Черкаські Тишки 51-річний цивільний чоловік на власному подвір’ї намагався розібрати вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху отримав поранення, чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Також Синєгубов розповів про ситуацію з ворожими обстрілами в області.

Минулої доби, 4 листопада, під російськими ударами перебували прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

Зокрема, окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали Вовчанськ та Бударки Чугуївського району, Куп'янськ, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку та інші населені пункти Куп'янського району.

За словами голови ОВА, триває евакуація сімей з дітьми з громад Куп'янського району, що перебувають під постійними обстрілами росіян. Наразі з батьками евакуйовано 157 дітей. В населених пунктах, які перебувають під ворожими ударами, залишається 130 дітей.

Крім того, Синєгубов нагадав, що на території області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га території та знешкодили 162 вибухонебезпечних предмети.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.