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  1. В Украине

В Харьковской области мужчина на собственном дворе пытался разобрать взрывное устройство и взорвался

18:20, 5 ноября 2023
В результате взрыва получил ранения, мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
В Харьковской области мужчина на собственном дворе пытался разобрать взрывное устройство и взорвался
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В Харьковской области в селе Черкасские Тишки 51-летний гражданский мужчина на собственном дворе пытался разобрать взрывное устройство. В результате взрыва получил ранения, мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Также Синегубов рассказал о ситуации с вражескими обстрелами в области.

За прошедшие сутки, 4 ноября, под российскими ударами находились прифронтовые и приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковщины.

В частности, оккупанты из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали Волчанск и Бударки Чугуевского района, Купянск, Двухлетнюю, Синьковку, Петропавловку и другие населенные пункты Купянского района.

По словам главы ОВА, идет эвакуация семей с детьми из общин Купянского района, находящихся под постоянными обстрелами россиян. В настоящее время с родителями эвакуировано 157 детей. В населенных пунктах, находящихся под вражескими ударами, остается 130 детей.

Кроме того, Синегубов напомнил, что на территории области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 162 взрывоопасных предмета.

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