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Керівництво ВС привітало Запорізький окружний адмінсуд із 15-ю річницею процесуальної діяльності

19:18, 13 грудня 2023
Голова ВС Станіслав Кравченко висловив вдячність суддям і працівникам апарату суду за їхній внесок у здійснення правосуддя та відданість справі.
Керівництво ВС привітало Запорізький окружний адмінсуд із 15-ю річницею процесуальної діяльності
Фото: supreme.court.gov.ua
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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час заходу з нагоди 15-ї річниці процесуальної діяльності Запорізького окружного адміністративного суду зазначив, що за роки роботи Запорізький ОАС доклав значних зусиль для забезпечення справедливості й правопорядку, захисту прав та законних інтересів громадян у публічно-правових спорах, передає офіційний сайт ВС.

Упродовж першого півріччя 2023 року до окружних адміністративних судів надійшло 307 тис. справ і матеріалів, що на 48 % більше, ніж за аналогічний період 2021 року. При цьому до апеляційних адміністративних судів надійшло майже 82 тис. справ і матеріалів, що на 23 % більше, ніж у довоєнному аналогічному періоді 2021 року. Ці  статистичні дані свідчать про важливість цієї юрисдикції, зокрема під час повномасштабної вторгнення рф на територію України, оскільки війна створила виклики в найбільш соціально чутливих сферах життя наших громадян і сферах діяльності держави. Незважаючи на режим воєнного стану, адміністративні суди якісно та в максимально стислі строки продовжують виконувати свою роботу.

Очільник ВС відзначив, що навіть у важкі часи війни професіоналізм суддів і працівників апарату цього суду, результати їхньої наполегливої праці, спрямованої на забезпечення дотримання принципу верховенства права, перебувають на високому якісному рівні, що, безперечно, підтверджується показниками роботи Запорізького окружного адміністративного суду.

Станіслав Кравченко висловив вдячність суддям і працівникам апарату цього суду за їхній внесок у здійснення правосуддя та відданість справі, а також, принагідно привітав їх із прийдешнім професійним святом – Днем працівників суду.

Фото: supreme.court.gov.ua

Голова Касаційного адміністративного суду у складі ВС Михайло Смокович висловив переконання, що із запровадженням в Україні адміністративного судочинства та, зокрема, з початком процесуальної діяльності Запорізького окружного адміністративного суду судовий контроль за публічним управлінням як гарантія публічних інтересів і ефективний захист прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб було піднесено на якісно новий рівень.

Михайло Смокович також зазначив, що основним пріоритетом роботи Запорізького окружного адміністративного суду в умовах війни є забезпечення повноцінної роботи суду – реалізація основного завдання судочинства: справедливого правосуддя з мінімізацією наслідків війни та гарантуванням безпеки для кожного учасника судового процесу, суддів і працівників апарату суду.

Проте жодні виклики, ризики й негативні наслідки війни росії проти України, навіть попри те, що лінія фронту проходить не так далеко, не стають на заваді безперервному здійсненню судочинства суддями цього суду. Це, за словами голови КАС ВС, стало можливим завдяки їхньому патріотизму, фаховості, відповідальності та високому рівню усвідомлення значущості судів для функціонування країни.

Фото: supreme.court.gov.ua

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