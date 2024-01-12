Пріоритет – важливість для економіки: у ЗМІ припустили, що може змінитися у правилах бронювання

За інформацією джерел, новий підхід до бронювання ґрунтуватиметься на пріоритетності для економіки сфери діяльності підприємства, чиї співробітники можуть бути заброньованими.

Джерело фото: tsn.ua

Як раніше ми писали, Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розкритикував ідеї бронювання працівників від мобілізації за умови сплати ними щонайменше 6 000 гривень на місяць податків.

Як пише «РБК-Україна» за інформацією джерел, у владі побачили потенційний ризик зловживань громадянами спрощеною системою оподаткування, щоб уникнути мобілізації, а згодом вирішили відмовитись і від умови щодо високої суми податків для найманих працівників.

«У людей могло скластися враження, що влада хоче ділити українців на бідних та багатих, бідні воюють, багаті нібито відкупляються від служби. Щоб уникнути такого непорозуміння, вирішили змінити підхід - критерій за сумою сплачених податків буде враховуватись, але він буде додатковим, а головна умова - це пріоритетність для економіки сфери діяльності підприємства, чиї співробітники можуть бути заброньованими», - розповів співрозмовник.

Як очікується, зміни буде внесено до постанови Кабінету Міністрів №76. Наразі фінальний проект правок, над яким працює Мінекономіки, ще не готовий і не був переданий на затвердження Уряду.

У ЗМІ припускають, що ймовірно, правила бронювання співробітників презентують та затвердять паралельно з прийняттям Верховною Радою нового закону про вдосконалення мобілізації.

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