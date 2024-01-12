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  1. В Украине

Приоритет – важность для экономики: в СМИ предположили, что изменится в правилах бронирования

17:16, 12 января 2024
По информации источников, новый подход к бронированию будет основываться на приоритетности для экономики сферы деятельности предприятия, чьи сотрудники могут быть забронированы.
Приоритет – важность для экономики: в СМИ предположили, что изменится в правилах бронирования
Источник фото: tsn.ua
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Как ранее мы писали, Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев раскритиковал идеи бронирования работников от мобилизации при условии уплаты ими не менее 6 000 гривен в месяц налогов.

Как пишет «РБК-Украина» по информации источников, во власти увидели потенциальный риск злоупотреблений гражданами упрощенной системой налогообложения, чтобы избежать мобилизации, а вскоре решили отказаться и от условия относительно высокой суммы налогов для наемных работников.

«У людей могло сложиться впечатление, что власть хочет делить украинцев на бедных и богатых, бедные воюют, богатые якобы откупаются от службы. Чтобы избежать такого недопонимания, решили изменить подход - критерий по сумме уплаченных налогов будет учитываться, но он будет дополнительным, а главное условие - это приоритетность для экономики сферы деятельности предприятия, чьи сотрудники могут быть забронированными», - рассказал собеседник.

Как ожидается, изменения будут внесены в постановление Кабинета Министров №76. Пока финальный проект поправок, над которым работает Минэкономики, еще не готов и не был передан на утверждение Правительства.

В СМИ предполагают, что, вероятно, правила бронирования сотрудников презентуют и утвердят параллельно с принятием Верховной Радой нового закона об усовершенствовании мобилизации.

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