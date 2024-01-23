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Продавав авто та гуманітарну допомогу для ЗСУ: на Хмельниччині судитимуть псевдоволонтера

20:33, 23 січня 2024
Зловмисник продавав автомобілі та бронежилети.
Продавав авто та гуманітарну допомогу для ЗСУ: на Хмельниччині судитимуть псевдоволонтера
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці викрили чоловіка, який під виглядом гуманітарної допомоги завозив товари військового призначення, інші речі першої необхідності й транспортні засоби з нульовим розмитненням, але замість відправки на фронт — продав. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

За матеріалами, що надійшли з Республіки Польща на запит про міжнародну правову допомогу, підтверджено використання підозрюваним гуманітарної допомоги вартістю близько 1 млн 200 тис грн.

«Нагадаємо, у серпні 2022 року оперативники управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ в Хмельницькій області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у співпраці з колегами із УСБУ та за процесуального керівництва прокуратури викрили 57-річного псевдоволонтера, який займався збутом гуманітарної допомоги для військових», - сказано у повідомленні.

12 серпня оперативники та слідчі затримали фігуранта під час продажу двох авто за 3600 доларів США. Загалом зловмисник під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ ввіз на територію України 8 автівок. Транспортні засоби псевдоволонтер збував військовослужбовцям та представникам інших силових структур. Також поліцейські задокументували продаж підозрюваним бронежилетів.

«З метою виявлення незаконно набутої гуманітарної допомоги правоохоронці провели п’ять обшуків. Вилучили три автомобілі, комплектуючі до транспортних засобів, розгрузки та плити до бронежилетів, побутову хімію та засоби гігієни», - додають у Департаменті.

Наразі слідчі поліції вже завершили досудове розслідування в рамках кримінального провадження. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Фігурантові загрожує до 7 років ув’язнення.

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