Продавал авто и гуманитарную помощь для ВСУ: в Хмельницкой области будут судить псевдоволонтера

Злоумышленник продавал автомобили и бронежилеты.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили мужчину, который под видом гуманитарной помощи завозил товары военного назначения, другие вещи первой необходимости и транспортные средства с нулевым растаможиванием, но вместо отправки на фронт продал. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

По материалам, поступившим из Республики Польша по запросу о международной правовой помощи, подтверждено использование подозреваемым гуманитарной помощи стоимостью около 1 млн 200 тыс. грн.

«Напомним, в августе 2022 года оперативники управления стратегических расследований ДСР НПУ в Хмельницкой области совместно со следователями следственного управления ГУНП в сотрудничестве с коллегами из УСБУ и при процессуальном руководстве прокуратуры разоблачили 57-летнего псевдоволонтера, который занимался сбытом гуманитарной помощи для войск», - сказано в сообщении.

12 августа оперативники и следователи задержали фигуранта при продаже двух автомобилей за 3600 долларов США. В общей сложности злоумышленник под видом гуманитарной помощи для ВСУ ввез на территорию Украины 8 автомобилей. Транспортные средства псевдоволонтер сбывал военнослужащим и представителям других силовых структур. Также полицейские задокументировали продажу подозреваемым бронежилетам.

«В целях выявления незаконно приобретенной гуманитарной помощи правоохранители провели пять обысков. Изъяли три автомобиля, комплектующие транспортными средствами, разгрузки и плиты к бронежилетам, бытовую химию и средства гигиены», - добавляют в Департаменте.

Следователи полиции уже завершили досудебное расследование в рамках уголовного производства. Обвинительный акт уже направлен в суд. Фигуранту грозит до 7 лет заключения.

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