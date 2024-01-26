Чи може адвокат двічі використати ордер на надання правничої допомоги з однією серією та номером: роз’яснення РАУ

Використання бланку ордера повторно для представництва різних клієнтів, в різних органах, в різний період часу є порушенням Правил адвокатської етики.

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Стало відомо, наскільки коректне оформлення адвокатом ордеру на надання правничої (правової) допомоги на бланку з однією і тією ж серією та номером, але з різним змістом, зокрема інформацією про дату його оформлення, органу, де здійснюється надання правничої допомоги.

Відповідь на це практичне запитання від адвоката надала Рада адвокатів України у роз’яснені про використання бланків ордерів. Відповідне рішення №137 оприлюднено на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Так, у РАУ виходили з того, що відповідно до ч.2 ст. 26 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ордер – це письмовий документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.

Положення про ордер, затверджене рішенням РАУ від 12.04.2019 № 41, встановлює єдині для всіх адвокатів України правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордера.

Бланки ордерів генеруються у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката» на сайті НААУ, слідуючи командам системи. При цьому облік згенерованих ордерів здійснюється автоматично системою управління електронної бази даних Єдиного реєстру адвокатів України. Історія генерування ордерів також відображається в Особистому кабінеті та в адміністративній частині електронної бази даних ЄРАУ.

Відповідно до п. 12 Положення ордер містить реквізити, зокрема, серію, порядковий номер ордера, прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи, якій надається правова допомога, а також назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності відповідно до ст. 19 Закону.

Таким чином, враховуючи приписи Положення, один згенерований бланк ордеру, якому присвоєна серія і номер є оригіналом і повинен існувати в єдиному примірнику. Використання бланку ордера повторно для представництва різних клієнтів, в різних органах, в різний період часу є порушенням Правил адвокатської етики.

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