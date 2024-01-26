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Может ли адвокат дважды использовать ордер на предоставление юридической помощи с одной серией и номером: разъяснение САУ

10:39, 26 января 2024
Использование бланка ордера повторно для представительства разных клиентов в разных органах в разный период времени является нарушением Правил адвокатской этики.
Может ли адвокат дважды использовать ордер на предоставление юридической помощи с одной серией и номером: разъяснение САУ
Фото из открытых источников
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Стало известно, насколько корректно оформление адвокатом ордера на оказание юридической (правовой) помощи на бланке с одной и той же серией и номером, но с разным содержанием, в частности, информацией о дате его оформления, органа, где осуществляется оказание юридической помощи.

Ответ на этот практический вопрос от адвоката предоставил Совет адвокатов Украины в разъяснении об использовании бланков ордеров. Соответствующее решение №137 опубликовано на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Так, в РАУ исходили из того, что согласно ч.2 ст. 26 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», ордер – это письменный документ, удостоверяющий полномочия адвоката на предоставление правовой помощи. Ордер выдается адвокатом, адвокатским бюро или адвокатским объединением и должен содержать подпись адвоката. Совет адвокатов Украины утверждает типичную форму ордера.

Положение об ордере, утвержденное решением РАУ от 12.04.2019 № 41, устанавливает единые для всех адвокатов Украины правила изготовления, оформления, хранения, учета ордера.

Бланки ордеров генерируются в соответствующем разделе «Личного кабинета адвоката» на сайте НААУ, следуя командам системы. При этом учет сгенерированных ордеров осуществляется автоматически системой управления электронной базы данных Единого реестра адвокатов Украины. История генерирования ордеров также отражается в Личном кабинете и административной части электронной базы данных ЕРАУ.

Согласно п. 12 Положения ордер содержит реквизиты, в частности, серию, порядковый номер ордера, фамилию, имя, отчество или наименование лица, которому предоставляется правовая помощь, а также название органа, в котором предоставляется правовая помощь адвокатом с указанием, в случае необходимости, вида адвокатской деятельности в соответствии со ст. 19 Закона.

Таким образом, учитывая предписания Положения, один генерируемый бланк ордера, которому присвоена серия и номер является оригиналом и должен существовать в единственном экземпляре. Использование бланка ордера повторно для представительства разных клиентов в разных органах в разный период времени является нарушением Правил адвокатской этики.

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