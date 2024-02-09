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У Євросоюзі запевнили, що підтримка України після зміни Головнокомандувача ЗСУ залишиться на колишньому рівні

16:25, 9 лютого 2024
ЄС запевнив у твердості подальшої підтримки Києва з боку Брюсселя.
У Євросоюзі запевнили, що підтримка України після зміни Головнокомандувача ЗСУ залишиться на колишньому рівні
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Підтримка України Євросоюзом залишиться незмінною після відставки Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і призначення на цю посаду Олександра Сирського. Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, передає «Європейська правда».

Вона назвала заміну Головнокомандувача ЗСУ внутрішнім рішенням України, що є прерогативою Президента.

Представниця ЄС запевнила у твердості подальшої підтримки Києва з боку Брюсселя.

«Підтримка Євросоюзом України непохитна. Ми зобов’язалися підтримувати Україну так довго, як це необхідно, і забезпечувати всім, що необхідно, незалежно від того, хто очолює Збройні сили України», — зазначила Набіла Массралі.

Як відомо, 8 лютого Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення на посаду Олександра Сирського. Згодом на офіційному сайті Глави держави оприлюднили відповідні укази.

Раніше Зеленський назвав прізвища бригадних генералів, які стануть керівниками у ЗСУ.

Також Президент Володимир Зеленський повідомив про сутнісні зміни, які відбудуться у ЗСУ.

Додамо, що що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив першу заяву після призначення і розповів, які завдання стоять перед ним на новій посаді.

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