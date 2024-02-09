В Евросоюзе заверили, что поддержка Украины после смены Главнокомандующего ВСУ останется на прежнем уровне

ЕС заверил в жесткости дальнейшей поддержки Киева со стороны Брюсселя.

Поддержка Украины Евросоюзом останется неизменной после отставки Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначения на этот пост Александра Сырского. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, передает «Европейская правда».

Она назвала замену Главнокомандующего ВСУ внутренним решением Украины, являющимся прерогативой Президента.

Представитель ЕС заверила в жесткости дальнейшей поддержки Киева со стороны Брюсселя.

«Поддержка Евросоюзом Украины непреклонна. Мы обязались поддерживать Украину так долго, как это необходимо, и обеспечивать всем, что необходимо независимо от того, кто возглавляет Вооруженные силы Украины», — отметила Набила Массрали.

Как известно, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на должность Александра Сырского. Позже на официальном сайте главы государства обнародовали соответствующие указы.

Ранее Зеленский назвал фамилии бригадных генералов, которые станут руководителями в ВСУ.

Также Президент Владимир Зеленский сообщил о сущностных изменениях, которые произойдут в ВСУ.

Добавим, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал первое заявление после назначения и рассказал, какие задачи стоят перед ним в новой должности.

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