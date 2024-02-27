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  1. В Україні

На кордоні з Молдовою прикордонники пострілами зупинили групу втікачів

21:47, 27 лютого 2024
Прикордонники за допомогою дронів виявили а запобігли незаконному перетині кордону.
На кордоні з Молдовою прикордонники пострілами зупинили групу втікачів
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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Завдяки безпілотнику прикордонники Подільського загону виявили рух невідомих осіб у напрямку Молдови, після чого наряд був негайно відправлений на місце події. Порушники не реагували на вимоги прикордонників зупинитися, проте зупинилися після попереджувальних пострілів у повітря.

Згідно з інформацією від ДПСУ, чотирьом особам була обіцяна послуга з "доставки за кордон" за суму 7 тисяч доларів власником телеграм-каналу. За домовленістю, провідник супроводжував їх до державного кордону, але свої обов'язки виконати йому не вдалося.

Усіх учасників незаконної подорожі було затримано прикордонниками неподалік села Великокомарівка Розділянського району. За їх злісну непокору законним вимогам та спробу незаконного перетинання кордону складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.185-10 та ч.2 ст.204-1 Кодексу України про правопорушення, а справи направлені до суду.

Щодо провідника, до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбачено ч.1 ст.332 ККУ.

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