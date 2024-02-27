На границе с Молдовой пограничники выстрелами остановили группу беглецов

Пограничники с помощью дронов обнаружили и предотвратили незаконное пересечение границы.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Благодаря беспилотнику пограничники Подольского отряда обнаружили движение неизвестных лиц в направлении Молдовы, после чего наряд был немедленно отправлен на место происшествия. Нарушители не реагировали на требования пограничников остановиться, однако остановились после предупредительных выстрелов в воздух.

Согласно информации от ГПСУ, четырем лицам была обещана услуга по "доставке за границу" за сумму 7 тысяч долларов владельцем телеграм-канала. По договоренности, проводник сопровождал их до государственной границы, но свои обязанности выполнить ему не удалось.

Все участники незаконного путешествия были задержаны пограничниками возле села Великокомаровка Разделянского района. За их злостное неповиновение законным требованиям и попытку незаконного пересечения границы составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.185-10 и ч.2 ст.204-1 Кодекса Украины о правонарушениях, а дела направлены в суд.

Относительно проводника, в Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотрено ч.1 ст.332 УКУ.

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