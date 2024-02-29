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  1. В Україні

Експрезидент УАФ Андрій Павелко виграв апеляцію і вийшов із СІЗО – ЗМІ

18:41, 29 лютого 2024
У ЗМІ пишуть, що колегія суддів Львівського апеляційного суду, розглянувши апеляційну скаргу адвоката Павелка, скасувала рішення суду першої інстанції.
Експрезидент УАФ Андрій Павелко виграв апеляцію і вийшов із СІЗО – ЗМІ
Джерело фото: slovoidilo.ua
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Підозрюваний у розкраданні коштів колишній президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко виграв апеляцію і домігся скасування арешту. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«29 лютого колегія суддів Львівського апеляційного суду, розглянувши апеляційну скаргу адвоката Павелка, скасувала рішення суду першої інстанції.

Попри заперечення прокурора, який наполягав на необхідності тримання під вартою, скасовано ухвалу про продовження арешту (до 16 березня 2024 року -ред.). Новий запобіжний захід не обрано», - цитують у виданні висловлювання джерела.

За словами джерела, в цьому провадженні досудове розслідування завершено, наразі триває ознайомлення підозрюваних зі справою, тож оскарження нинішнього рішення суду на цьому етапі неможливе.

Раніше ми писали, що суд арештував президента УАФ Андрія Павелка.

Зазначимо, на посаді президента УАФ Андрій Шевченко замінив Андрія Павелка, який обіймав посаду з 2015 року.

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