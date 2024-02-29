Экс-президент УАФ Андрей Павелко выиграл апелляцию и вышел из СИЗО – СМИ

В СМИ пишут, что коллегия судей Львовского апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Павелко, отменила решение суда первой инстанции.

Источник фото: slovoidilo.ua

Подозреваемый в хищении средств бывший президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко выиграл апелляцию и добился отмены ареста. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«29 февраля коллегия судей Львовского апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Павелко, отменила решение суда первой инстанции.

Несмотря на возражение прокурора, который настаивал на необходимости содержания под стражей, отменено постановление о продлении ареста (до 16 марта 2024 года - ред.). Новая мера пресечения не выбрана», - цитируют в издании высказывания источники.

По словам источника, в этом производстве досудебное расследование завершено, в настоящее время продолжается ознакомление подозреваемых с делом, поэтому обжалование нынешнего решения суда на этом этапе невозможно.

Раньше мы писали, что суд арестовал президента УАФ Андрея Павелко.

Отметим, на должности президента УАФ Андрей Шевченко заменил занимавшего должность с 2015 года Андрея Павелко.

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