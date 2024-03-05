На Львівщині загорілась церква – будівлю вдалося врятувати, але постраждало майно

Вогонь знищив та пошкодив церковне майно.

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На Львівщині у місті Броди вогнеборці ліквідували займання в церкві. Про це повідомили у Золочівському РУ ГУ ДСНС України у Львівській області.

Інформацію про пожежу в цегляній церкві, релігійної громади УГКЦ парафії Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі надійшла до рятувальників у понеділок 4 березня о 22:18.

До місця події одразу направили рятувальників Львівщини за підвищеним номером виклику.

У ДСНС пишуть, що вогонь знищив та пошкодив церковне майно. Будівлю церкви вдалося врятувати.

Причина виникнення займання наразі встановлюється.

Також ми писали, що на Закарпатті загорівся Реформаторський храм ХІІІ-ХV століття.

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