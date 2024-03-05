На Львовщине загорелась церковь – здание удалось спасти, но пострадало имущество

На Львовщине в городе Броды огнеборцы ликвидировали возгорание в церкви. Об этом сообщили в Золочевском РУ ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Информация о пожаре в кирпичной церкви, религиозной общины УГКЦ прихода Собора Пресвятой Богородицы и святой Текли поступила к спасателям в понедельник 4 марта в 22:18.
К месту происшествия направили спасателей Львовщины за повышенным номером вызова.
В ГСЧС пишут, что огонь уничтожил и повредил церковное имущество. Здание церкви удалось спасти.
Причина возникновения возгорания в настоящее время устанавливается.
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