На Львовщине загорелась церковь – здание удалось спасти, но пострадало имущество

Огонь уничтожил и повредил церковное имущество.

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На Львовщине в городе Броды огнеборцы ликвидировали возгорание в церкви. Об этом сообщили в Золочевском РУ ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Информация о пожаре в кирпичной церкви, религиозной общины УГКЦ прихода Собора Пресвятой Богородицы и святой Текли поступила к спасателям в понедельник 4 марта в 22:18.

К месту происшествия направили спасателей Львовщины за повышенным номером вызова.

В ГСЧС пишут, что огонь уничтожил и повредил церковное имущество. Здание церкви удалось спасти.

Причина возникновения возгорания в настоящее время устанавливается.

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