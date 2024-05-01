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Безпідставно вилучив у підприємства автомобілі: судитимуть посадовця запорізького ТЦК

13:39, 1 травня 2024
Посадовець ТЦК відповідав за мобілізацію транспортних засобів, але обирав автомобілі для вилучення на «свій смак».
Безпідставно вилучив у підприємства автомобілі: судитимуть посадовця запорізького ТЦК
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Державно бюро розслідувань повідомило, що було завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо посадовця Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя.  

Зазначається, що на початку російського повномасштабного вторгнення офіцер військкомату відповідав за мобілізацію транспортних засобів, але обирав автомобілі для вилучення на «свій смак».

У березні 2022 року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходилась поза межами територіальної юрисдикції військкомату. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було.

У посадовця військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств. Фігуранту вдалося з порушеннями вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це - чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн.

Посадовець обвинувачується у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше ми писали, що згідно із законом про мобілізацію (законопроект №10449) ТЦК отримає дані від МВС стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов’язку.

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