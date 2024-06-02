На Тернопільщині перекинувся повний бензовоз, фото

Паливозаправник перевозив 30 тонн дизпалива.

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У неділю, 2 червня, на автодорозі М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» поблизу с. Воля Микулинецької ТГ Тернопільського району перекинувся бензовоз. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За словами рятувальників, паливозаправник перевозив 30 тонн дизпалива, витоку з цистерни немає, лише є незначний витік з самого сідельного тягача.

Співробітники ДСНС здійснили заходи щодо недопущення виникнення пожежі та змивання пального з проїжджої частини дороги.

«Перекриття дороги міжнародного значення немає, працівниками поліції організовано рух по одній смузі», - сказано у повідомленні.

Очікується інший паливозаправник для проведення перекачки пального та подальшого підняття цистерни.

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