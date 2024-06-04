У Вінницькій області перевернувся мікроавтобус із школярами – є постраждалі

Транспортний засіб, у салоні якого перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих, повертався з екскурсії.

У Вінницькій області перевернувся мікроавтобус, який віз 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих. Група поверталась з екскурсії. Внаслідок аварії один неповнолітній госпіталізований, інші після надання допомоги відпущені додому. Про це повідомили у місцевій поліції.

ДТП сталась 4 червня близько 00:40 біля села Кунка, Гайсинського району. За попередньою інформацією слідства, водій мікроавтобуса «Mercedes Sprinter», який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

За медичною допомогою звернулось 7 пасажирів, з яких 5 підлітків віком 16 та 17 років, з них один госпіталізований. Іншим учасникам ДТП надали медичну допомогу та відпустили додому.

Освідування показало, що водій був тверезий.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває. Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

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