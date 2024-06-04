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В Винницкой области перевернулся микроавтобус со школьниками – есть пострадавшие

11:51, 4 июня 2024
Транспортное средство, в салоне которого находились 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и 5 взрослых, возвращалось с экскурсии.
В Винницкой области перевернулся микроавтобус со школьниками – есть пострадавшие
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В Винницкой области перевернулся микроавтобус, который вез 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и 5 взрослых. Группа возвращалась с экскурсии. В результате аварии один несовершеннолетний госпитализирован, другие после оказания помощи отпущены домой. Об этом сообщили в местной полиции.

ДТП произошло 4 июня около 00:40 возле села Кунка, Гайсинского района. По предварительной информации следствия, водитель микроавтобуса «Mercedes Sprinter», осуществлявший нерегулярные пассажирские перевозки, не справился с управлением и допустил перекидывание транспортного средства.

За медицинской помощью обратилось 7 пассажиров, из которых 5 подростков в возрасте 16 и 17 лет, из них один госпитализирован. Другим участникам ДТП оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв.

По факту происшествия открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается. Транспортное средство помещено на арестплощадку.

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