Держреєстрація права власності на майно у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням: що треба знати

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта треба подати низку документів.

Фото: minjust.gov.ua

Міністерство юстиції України роз’яснило питання державної реєстрації права власності на майно у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням.

Кабінетом Міністрів України 05 липня 2024 року прийнято постанову №785 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – постанова), якою внесено зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 (зі змінами) (далі – Порядок), зокрема, щодо державної реєстрації права власності на майно у результаті поділу, виділу з нього частки чи об’єднання майна. При цьому постанова містить особливості правового регулювання пов’язаних із цим питань залежно від правових підстав та наслідків поділу, виділу частки чи об’єднанням майна.

Державна реєстрація права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням земельної ділянки чи закінченого будівництвом об’єкта

Так, пункт 54 Порядку викладено у новій редакції, якою передбачено порядок державної реєстрації права власності на майно у результаті поділу, виділу з нього частки, об’єднання земельної ділянки чи закінченого будівництвом об’єкта.

Державна реєстрація права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням:

земельної ділянки проводиться за наявності в Державному земельному кадастрі відомостей про сформовані (сформовану) земельні ділянки (земельну ділянку) у результаті такого поділу, виділу частки або об’єднання;

закінченого будівництвом об’єкта проводиться за наявності в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва відомостей про технічні характеристики закінчених будівництвом об’єктів (закінченого будівництвом об’єкта), утворених (утвореного) у результаті такого поділу, виділу частки або об’єднання, про прийняття їх (його) в експлуатацію (крім випадку, коли поділ, виділ частки або об’єднання здійснено не у зв’язку з реконструкцією, реставрацією або капітальним ремонтом (далі – реконструкція) закінченого будівництвом об’єкта) та про присвоєння їм (йому) адреси.

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта подаються:

документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку, закінчений будівництвом об’єкт, що поділяється, частка з якого виділяється чи об’єднується (крім випадків, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли для державної реєстрації права власності подається документ, передбачений підпунктом 2 пункту 54 Порядку);

договір про поділ спільного майна або договір про виділ у натурі частки із спільного майна, або відповідне рішення суду (у разі належності земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта, що поділяється або частка з якого виділяється, на праві спільної власності та прийняття співвласниками рішення щодо поділу спільного майна або виділу в натурі частки із спільного майна, що має наслідком припинення права спільної власності для всіх або одного із співвласників, що здійснює виділ у натурі частки).

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з поділом земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта одночасно подається відповідна кількість заяв, що відповідає кількості всіх земельних ділянок, закінчених будівництвом об’єктів, утворених у результаті такого поділу, крім випадку, коли відбувається припинення права спільної власності у зв’язку з поділом спільного майна на підставі відповідного договору або рішення суду.

Під час проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку, закінчений будівництвом об’єкт, що залишається у спільній власності після виділу в натурі частки одного із співвласників, державний реєстратор здійснює перерахунок часток у праві спільної часткової власності на таке спільне майно виходячи із принципу їх рівності, крім випадків, коли співвласники до виділу в натурі частки одного із співвласників мали різний розмір часток або коли співвласники за домовленістю між собою встановили інший розмір часток у праві спільної власності чи інший розмір часток у праві спільної власності встановлено на підставі рішення суду.

На підтвердження домовленості співвласників може бути надана:

письмова заява співвласників про визначення розміру часток, справжність підписів на якій засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат», або

договір, укладений такими співвласниками відповідно до законодавства.

У разі коли співвласники до виділу в натурі частки одного із співвласників мали різний розмір часток, перерахунок часток у праві спільної часткової власності на таке спільне майно здійснюється з урахуванням принципу їх пропорційності.

Підставою для відмови у проведенні державної реєстрації права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням закінченого будівництвом об’єкта є відсутність однієї і більше відомостей, передбачених пунктом 54 Порядку.

Також Порядок доповнено новими пунктами 541 та 542, якими врегульовано державну реєстрацію права власності на майно, що набувається у результаті поділу чи виділу частки з майна, що є сукупністю речей. Зокрема, йдеться про поділ такого типу об’єкта нерухомого майна, як «цілісний майновий комплекс», «єдиний майновий комплекс», «комплекс будівель та споруд» чи іншого типу, що вказує на наявність сукупності будівель та/або споруд, та про поділ спільного майна подружжя (колишнього подружжя).

Новим пунктом 54-1 Порядку передбачається, що державна реєстрація права власності у зв’язку з поділом чи виділом частки з такого типу об’єкта нерухомого майна, як «цілісний майновий комплекс», «єдиний майновий комплекс», «комплекс будівель та споруд» чи іншого типу, що вказує на наявність сукупності будівель та/або споруд, державну реєстрацію права власності на який проведено в Державному реєстрі прав без урахування положень пункту 20 Порядку, проводиться шляхом державної реєстрації права власності на кожну будівлю та/або споруду, які мають окремі ідентифікатори в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, за наявності в зазначеній системі відомостей про технічні характеристики закінчених будівництвом об’єктів, утворених у результаті такого поділу, та про присвоєння таким об’єктам нерухомого майна адреси.

Тобто вказаний пункт застосовуватиметься виключно до випадків, коли право власності на такий тип об’єкта нерухомого майна, як «цілісний майновий комплекс», «єдиний майновий комплекс», «комплекс будівель та споруд» чи інший тип, що вказує на наявність сукупності будівель та/або споруд, зареєстровано з відкриттям одного розділу в Державному реєстрі прав.

Щодо об’єктів, які мають окремі ідентифікатори в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва та відповідно в Державному реєстрі прав на кожен з таких об’єктів відкрито розділ, то вони не потребують проведення жодних додаткових процедур поділу, оскільки за своїм змістом поділ такого типу об’єкта нерухомого майна, як «цілісний майновий комплекс», «єдиний майновий комплекс», «комплекс будівель та споруд» чи іншого типу, що вказує на наявність сукупності будівель та/або споруд, і полягає у відкритті окремих розділів у Державному реєстрі прав на будівлі та/або споруди, що можуть бути самостійними об’єктами цивільно-правових відносин.

Пунктом 54-2 Порядку врегульовано державну реєстрацію права власності у зв’язку з поділом майна, що відповідно до закону належить на праві спільної сумісної власності подружжю (колишньому подружжю), або виділом майна дружині, чоловікові із складу всього майна подружжя.

Особливість окремого регулювання обумовлена положеннями Сімейного кодексу України, відповідно до якого спільним майном подружжя є майно, набуте подружжям за час шлюбу. Тобто може йтися не про окрему річ, поділ якої здійснюється (для таких випадків відповідна процедура викладена у новій редакції пункту 54), а про сукупність речей, що набуті під час шлюбу та є спільним майном подружжя.

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з поділом майна, що відповідно до закону належить на праві спільної сумісної власності подружжю (колишньому подружжю), або виділом майна дружині, чоловікові із складу всього майна подружжя подається відповідні договір або рішення суду.

Незалежно від наявності державної реєстрації права власності на майно за тим з подружжя (колишнього подружжя), якому таке майно переходить у власність, проводиться державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям права власності на майно, набуте у результаті такого поділу.

У разі коли поділ спільного майна подружжя (колишнього подружжя) має наслідком поділ земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта, державна реєстрація права власності проводиться відповідно до пункту 54 Порядку з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Порядок також доповнено новим пунктом 54-3, відповідно до якого у разі визначення частки одного із співвласників у праві спільної сумісної власності державний реєстратор під час проведення державної реєстрації права спільної часткової власності такого співвласника проводить державну реєстрацію спільної часткової власності і щодо іншого (інших) співвласника (співвласників) виходячи із принципу їх рівності, крім випадку, коли співвласники за домовленістю між собою встановили інший розмір часток у праві спільної власності чи інший розмір часток у праві спільної власності встановлено на підставі рішення суду.

На підтвердження домовленості співвласників може бути надана:

письмова заява співвласників про визначення розміру часток, справжність підписів на якій засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат», або

договір, укладений такими співвласниками відповідно до законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.