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У Києві серед уламків російської ракети Х-101 знайшли 60 «небезпечних м‘ячиків» – ДСНС

08:33, 20 серпня 2024
Коли вони розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує, тож від будь-якого дотику можуть розірватися.
У Києві серед уламків російської ракети Х-101 знайшли 60 «небезпечних м‘ячиків» – ДСНС
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У Києві серед уламків ворожої ракети Х-101 виявили 60 «небезпечних м‘ячиків». Їх уже транспортували на підривний майданчик і знищили. Про це повідомили у ДСНС.

Ці «небезпечні м’ячики» є боєприпасами там мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися.

Раніше «Судово-юридична газета» уже писала про те, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій показала кулькові осколкові авіабомби, які можуть розірватися від будь-якого дотику, та нагадала про смертельну небезпеку від них.

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