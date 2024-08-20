В Киеве среди обломков российской ракеты Х-101 нашли 60 «опасных мячиков» – ГСЧС

Когда они разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует, поэтому от любого прикосновения могут разорваться.

В Киеве среди обломков вражеской ракеты Х-101 обнаружили 60 «опасных мячиков». Их уже транспортировали на взрывную площадку и уничтожили. Об этом сообщили в ГСЧС.

Эти «опасные мячики» являются боеприпасами и имеют серебристый цвет и своим видом могут привлекать детей. Когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Поэтому от любого прикосновения могут разорваться.

Ранее «Судебно-юридическая газета» уже писала о том, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям показала шариковые осколочные авиабомбы, которые могут разорваться от любого прикосновения и напомнила о смертельной опасности от них.

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