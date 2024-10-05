У Держпраці пояснили, яка квота встановлена для працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємстві

Роботодавці, що використовують найману працю, повинні виділити 4% робочих місць для людей з інвалідністю, виходячи з середньої кількості працівників за рік, а якщо у штаті від 8 до 25 осіб, – надати принаймні одне робоче місце.

Державна служба з питань праці пояснює, яка квота встановлена для працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємстві.

Відповідно до статті 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідістю” встановлено, що для роботодавців, які використовують найману працю встановлений норматив робочих місць для осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця.

Раніше ми писали, хто має право отримати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

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