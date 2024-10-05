В Гоструда объяснили, какая квота установлена ​​для трудоустройства лиц с инвалидностью на предприятии

Работодатели, использующие наемный труд, должны выделить 4% рабочих мест для людей с инвалидностью, исходя из среднего количества работников за год, а если в штате от 8 до 25 человек – предоставить по крайней мере одно рабочее место.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, какая квота установлена ​​для трудоустройства лиц с инвалидностью на предприятии.

Согласно статье 19 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью" установлено, что для работодателей, использующих наемный труд установлен норматив рабочих мест для лиц с инвалидностью в размере четырех процентов среднесписочной численности штатных работников списочного состава за год, а если работает от 8 до 25 человек – в количестве одного рабочего места.

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