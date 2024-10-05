В Гоструда объяснили, какая квота установлена ​​для трудоустройства лиц с инвалидностью на предприятии

Государственная служба по вопросам труда объясняет, какая квота установлена для трудоустройства лиц с инвалидностью на предприятии.
Согласно статье 19 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью" установлено, что для работодателей, использующих наемный труд установлен норматив рабочих мест для лиц с инвалидностью в размере четырех процентов среднесписочной численности штатных работников списочного состава за год, а если работает от 8 до 25 человек – в количестве одного рабочего места.
Ранее мы писали, кто имеет право получить удостоверение личности с инвалидностью в результате войны.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.