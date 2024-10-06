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Чи заберуть субсидію, якщо не повідомити про перебування члена домогосподарства за кордоном — відповідь ПФ

20:17, 6 жовтня 2024
Пенсійний фонд повідомив про наслідки, які можуть бути для одержувача житлової субсидії, якщо він вчасно не повідомив про перебування члена домогосподарства за кордоном.
Чи заберуть субсидію, якщо не повідомити про перебування члена домогосподарства за кордоном — відповідь ПФ
Фото: pfu.gov.ua
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Як відомо, одержувач житлової субсидії протягом 30 днів має повідомити Пенсійний фонд про факт, який вливає на призначення житлової субсидії, у тому числі про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно понад 60 днів у періоді, на який призначено субсидію.

Отримувачі субсидій на територіях адміністративно-територіальних одиниць Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва мають обов’язок поінформувати про перебування члена домогосподарства, який перебуває за кордоном понад 60 днів, протягом місяця після припинення (скасування) воєнного стану в Україні (пункт 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”). 

Пенсійний фонд України повідомив про наслідки, які можуть бути для одержувача житлової субсидії, якщо він вчасно не повідомив про перебування члена домогосподарства за кордоном.

«У разі виявлення органом Пенсійного фонду України факту перебування члена домогосподарства за кордоном у період отримання житлової субсидії, тим домогосподарствам, які мали обов’язок повідомити про такий факт (тобто за виключенням мешканців вищезазначених адміністративно-територіальних одиниць), виплата житлової субсидії припиняється», - сказано у повідомленні.

Також у ПФ додали, що у такому випадку житлову субсидію домогосподарству може бути призначено за новим зверненням з початку опалювального або неопалювального сезону.

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