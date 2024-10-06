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Заберут ли субсидию, если не сообщить о пребывании члена домохозяйства за границей — ответ ПФ

20:17, 6 октября 2024
Пенсионный фонд сообщил о последствиях, которые могут быть для получателя жилищной субсидии, если он вовремя не сообщил о пребывании члена домохозяйства за границей.
Заберут ли субсидию, если не сообщить о пребывании члена домохозяйства за границей — ответ ПФ
Фото: pfu.gov.ua
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Как известно, получатель жилищной субсидии в течение 30 дней должен уведомить Пенсионный фонд о факте, влияющем на назначение жилищной субсидии, в том числе о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней в периоде, на который назначена субсидия.

Получатели субсидий на территориях административно-территориальных единиц Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киева обязаны проинформировать о пребывании члена домохозяйства, находящегося за границей свыше 60 дней, в течение месяца после прекращения (отмены) военного положения в Украине (пункт 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупки сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»).

Пенсионный фонд Украины сообщил о последствиях, которые могут быть для получателя жилищной субсидии, если он вовремя не сообщил о нахождении члена домохозяйства за границей.

«В случае выявления органом Пенсионного фонда Украины факта пребывания члена домохозяйства за границей в период получения жилищной субсидии, тем домохозяйствам, которые обязаны сообщить о таком факте, выплата жилищной субсидии прекращается», - говорится в сообщении.

Также в ПФ добавили, что в таком случае жилищная субсидия домохозяйству может быть назначена по новому обращению с начала отопительного или неотапливаемого сезона.

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