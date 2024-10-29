Я не чув, щоб Дональд Трамп планував припинити підтримку України, — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що не знає про плани Дональда Трампа щодо підтримки України.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не чув про те, що кандидат у президенти США республіканець Дональд Трамп може скасувати підтримку України у разі перемоги на виборах. Про це він сказав під час пресконференції з учасниками саміту Україна - Північна Європа.

«Я не чув, щоб Трамп сказав, що він скасує цю підтримку. Ми не знаємо, що буде. Ми розуміємо всі ризики, що може статися. Найбільший ризик буде, якщо політика США зміниться (після виборів - ред.)», - сказав Зеленський.

Президент України додав, що наразі ніхто не знає, хто буде наступним президентом США, проте Україна також розраховує на двосторонню підтримку Конгресу.

«Я не впевнений, що Трамп, якщо він стане президентом, що він дійсно захоче програти. Програти в сенсі припинити підтримку України. Але я згоден з вами, що ризики є. Саме тому Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе», - зазначив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що новообраний президент США здійнить певні кроки ще до офіційної інавгурації в січні.

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