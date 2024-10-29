Я не слышал, чтобы Дональд Трамп планировал прекратить поддержку Украины, — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что не знает о планах Дональда Трампа по поддержке Украины.

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не слышал, что кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп может отменить поддержку Украины в случае победы на выборах. Об этом он сказал во время пресс-конференции с участниками саммита Украина – Северная Европа.

«Я не слышал, чтобы Трамп сказал, что он отменит эту поддержку. Мы не знаем, что будет. Мы понимаем все риски, что может произойти. Наибольший риск будет, если политика США изменится (после выборов – ред.)», - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что никто не знает, кто будет следующим президентом США, однако Украина также рассчитывает на двустороннюю поддержку Конгресса.

«Я не уверен, что Трамп, если он станет президентом, он действительно захочет проиграть. Проиграть в смысле прекратить поддержку Украины. Но я согласен с вами, что есть риски. Именно поэтому у Украины есть собственный внутренний план, как укрепить себя», - отметил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что новоизбранный президент США предпримет некоторые шаги еще до официальной инаугурации в январе.

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