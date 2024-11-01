Обрано голову Господарського суду Миколаївської області

Головою Господарського суду Миколаївської області обрано суддю Наталію Семенчук.

Фото: facebook.com/mykolaivhospsud

31 жовтня у Господарському суді Миколаївської області відбулися вибори голови і заступника голови суду. Про це повідомила пресслужба суду.

На підставі протоколу про результати таємного голосування на посаду голови Господарського суду Миколаївської області обрано суддю Семенчук Наталію Олександрівну, на посаду заступника голови Господарського суду Миколаївської області — суддю Мавродієву Марину Володимирівну.

Відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зазначених суддів обрано на адміністративні посади строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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