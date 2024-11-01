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Избран председатель Хозяйственного суда Николаевской области

15:45, 1 ноября 2024
Председателем Хозяйственного суда Николаевской области избрана судья Наталья Семенчук.
Избран председатель Хозяйственного суда Николаевской области
Фото: facebook.com/mykolaivhospsud
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31 октября в Хозяйственном суде Николаевской области прошли выборы председателя и заместителя председателя суда. Об этом сообщила пресс-служба суда.

На основании протокола о результатах тайного голосования на должность председателя Хозяйственного суда Николаевской области избрана судья Семенчук Наталья Александровна, на должность заместителя председателя Хозяйственного суда Николаевской области — судья Мавродиева Марина Владимировна.

Согласно ч. 3 ст. 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» указанные судьи избраны на административные должности сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, определенном законом.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области. 

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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