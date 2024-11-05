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Держлісагентство запускає GPS-моніторинг транспорту для контролю перевезень деревини

16:47, 5 листопада 2024
Держлісагентство планує розробити декларацію про вантажні перевезення лісоматеріалів.
Держлісагентство запускає GPS-моніторинг транспорту для контролю перевезень деревини
Джерело фото: Facebook / Victor Smal
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Держлісагентство України розпочало роботу над створенням комплексної системи GPS-моніторингу для контролю транспорту, що перевозить деревину. Про це повідомив керівник агентства Віктор Смаль.

Під час робочої зустрічі за участю представників Офісу ефективного регулювання BRDO визначили ключові цілі проєкту, зокрема розробку технічних вимог до GPS-трекерів, які планують встановлювати на транспортні засоби для відстеження перевезень лісоматеріалів. Також буде створено механізм контролю та цифрові інструменти — декларації для вантажних перевезень, повідомлення про відпуск лісу та мобільний застосунок для доступу до цих даних.

«На сьогодні існує низка проблем, пов’язаних із слабким контролем за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють вантажні перевезення лісоматеріалів: держава не володіє інформацією про те, з якою метою транспортний засіб суб’єкта господарювання знаходиться на території лісового фонду», – пояснив Смаль.

За словами Смаля, через слабкий контроль та відсутність належної інформації виникають ризики порушень і незаконного обігу деревини. Нова система GPS-моніторингу допоможе вирішити ці проблеми, даючи можливість відстежувати рух транспорту в реальному часі, спрощувати логістику та покращувати комунікацію між учасниками ринку.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким, українців, які зберігають вдома дрова без документів.  Українців хочуть штрафувати на десятки тисяч гривень і навіть призначати термін ув'язнення за зберігання дров без документів.

Також повідомлялося, що власники дров із підтверджуючими документами на їх купівлю не матимуть проблем.

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