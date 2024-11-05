Гослесагентство запускает GPS-мониторинг транспорта для контроля перевозок древесины

Гослесагентство планирует разработать декларацию о грузовых перевозках лесоматериалов.

Источник фото: Facebook / Victor Smal

Гослесагентство Украины начало работу над созданием комплексной системы GPS-мониторинга для контроля транспорта, перевозящего древесину. Об этом сообщил руководитель агентства Виктор Смаль.

Во время рабочей встречи с участием представителей Офиса эффективного регулирования BRDO определили ключевые цели проекта, в частности разработку технических требований к GPS-трекерам, которые планируют устанавливать на транспортные средства для отслеживания перевозок лесоматериалов. Также будет создан механизм контроля и цифровые инструменты - декларации для грузовых перевозок, сообщения об отпуске леса и мобильное приложение для доступа к этим данным.

«На сегодня существует ряд проблем, связанных со слабым контролем за деятельностью субъектов хозяйствования, осуществляющих грузовые перевозки лесоматериалов: государство не владеет информацией о том, с какой целью транспортное средство субъекта хозяйствования находится на территории лесного фонда», - пояснил Смаль.

По словам Смаля, из-за слабого контроля и отсутствия надлежащей информации возникают риски нарушений и незаконного оборота древесины. Новая система GPS-мониторинга поможет решить эти проблемы, давая возможность отслеживать движение транспорта в реальном времени, упрощать логистику и улучшать коммуникацию между участниками рынка.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно которому, украинцев, которые хранят дома дрова без документов. Украинцев хотят штрафовать на десятки тысяч гривен и даже назначать срок заключения за хранение дров без документов.

Также сообщалось, что владельцы дров с подтверждающими документами на их покупку не будут иметь проблем.

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